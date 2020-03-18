В ВОЗ заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение", - заявил он.

"The first vaccine trial has begun, just 60 days after the genetic sequence of the #coronavirus was shared. This is an incredible achievement.

We commend the researchers around the world who have come together to systemically evaluate experimental therapeutics"- @DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020

16 марта сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев. Всего в испытаниях будут участвовать 45 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет.

В Китае о изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили еще в феврале, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.