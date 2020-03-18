SpaceX произвела успешный запуск 60 микроспутников Starlink

SpaceX произвела успешный запуск 60 микроспутников Starlink

Аэрокосмическая компания SpaceX отправила на орбиту очередную партию из 60 микроспутников Starlink в рамках проекта по обеспечению высокоскоростным Интернетом жителей удалённых уголков планеты.

Первоначально старт ракеты Falcon 9 с партией Starlink на борту должен был состояться 15 марта, но его отменили в последний момент из-за проблем с мощностью двигателя ракеты.

Это пятый запуск Falcon 9, уже четыре раза до этого доставлявшей грузы на орбиту. И в этот раз ракета должна будет совершить посадку на автономную платформу в Атлантическом океане. Также суда обеспечения Ms. Tree и Ms. Chief будут пытаться поймать с помощью сетей обе половины головного обтекателя ракеты.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/GZq8sUQ2TP

— SpaceX (@SpaceX) March 18, 2020

Запуск ракеты был произведён в 08:16 EST (15:16 мск) со стартового комплекса 39A космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (Флорида). Компания уже подтвердила успешное развертывание 60 спутников Starlink на орбите.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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