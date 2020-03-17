«Хаббл» получил удивительный снимок флоккулентной галактики

На сайте «Хаббла» появилось новое изображение, полученное с помощью космического телескопа. На снимке запечатлена галактика NGC 4237, находящаяся от Земли примерно в 60 миллионах световых лет, в созвездии Волосы Вероники.

ESA/Hubble & NASA, P. Erwin et al.

NGC 4237 относится к флоккулентным спиральным галактикам; такие спиральные галактики отличаются от галактик с упорядоченной структурой тем, что их спиральный узор состоит из отдельных кусков — спиральные рукава не являются непрерывными. Из известных спиральных галактик флоккулентными являются приблизительно 30 процентов.

Недавно мы писали о другой галактике, заснятой «Хабблом», — NGC 3887 (она располагается от нас также приблизительно в 60 млн световых лет, но в созвездии Чаша).



