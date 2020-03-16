Rocket Lab приобрела производителя компонентов для малых спутников

Rocket Lab объявила о приобретении канадской компании Sinclair Interplanetary по производству компонентов для малых спутников в связи с планами создания собственного спутникового подразделения. Сумма сделки не раскрывается.

Rocket Lab приобрела производителя компонентов для малых спутников

Спутниковая платформа Photon (справа)

Базирующаяся в Торонто компания Sinclair Interplanetary была основана в 2001 году Дугом Синклером (Doug Sinclair). В частности, компания производит маховики и астроориентаторы для спутников. Её аппаратные средства установлены примерно в 100 действующих космических аппаратах.

Rocket Lab заявила, что будет использовать системы Sinclair в своей платформе Photon, и что она предоставит Sinclair ресурсы для увеличения производства этих компонентов для продажи другим компаниям.

В прошлом году Rocket Lab анонсировала спутниковую платформу Photon, в которой используется технология, разработанная для разгонного блока Electron. В феврале 2020 года гендиректор Rocket Lab Питер Бек (Peter Beck) заявил, что первый малый спутник на базе Photon будет запущен во втором квартале в рамках демонстрационной миссии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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