Из чего состояла ранняя Вселенная

Из чего состояла ранняя Вселенная

Через девятьсот миллионов лет после Большого взрыва, в эпоху ранних галактик, уже существовала черная дыра в один миллиард раз массивнее нашего Солнца. Эта черная дыра засосала огромное количество ионизованного газа, образовав галактический двигатель — блазар, который выпустил струю раскаленной материи в космос. На Земле мы все еще можем наблюдать это чудо природы, даже 12 миллиардов лет спустя.

Ранее астрономы ранее обнаружили доказательства первых сверхмассивных черных дыр в активных ядрах галактик RL AGN. Это галактики с очень яркими ядрами. Но не вглядывайтесь в небо напрасно. Их видят только радиотелескопы, как показано на снимке выше. Яркость — явный признак наличия сверхмассивных черных дыр.

Блазары «стреляют» двумя узкими релятивистскими струями, благодаря чему мы их видим, но если только эти струи направлены на нас. Обнаружив один блазар возрастом 12 млрд лет, ученые предположили, что в ранней Вселенной их было много. Просто из-за направления струй в другие стороны, мы их не видим.

«В течение первого миллиарда лет жизни Вселенной существовало большое количество очень массивных черных дыр, испускающих мощные релятивистские струи», — говорит докторант Итальянского национального института в области астрофизики и соавтор новой статьи о блазарах Сильвия Белладитта.

Открытие Белладитты и ее соавторов подтверждает, что блазары существовали в эпоху «реионизации» — периода, наступившего после темных веков, когда начали формироваться первые звезды и галактики.

Если бы в то время существовал лишь один блазар, то направление его луча в сторону Земли можно было бы считать невероятной и даже немыслимой удачей. Поэтому, скорее всего было много других блазаров, «светящих» во всех направлениях.

Эти блазары стали центрами больших галактик, их ядрами. А предположение их огромного количества в ранней Вселенной поможет астрофизикам воссоздать историю Вселенной и ответить на вопрос, как образовались эти черные монстры.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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