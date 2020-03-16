Кубики Lego способны прожить более 1000 лет в океане

Кубики Lego способны прожить более 1000 лет в океане

Некоторые кирпичики, найденные на юго-западном побережье Англии, были сглажены и потеряли цвет. Многие детали сломались. Методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии ученые определили химический состав пластмассы. По химическим элементам, которые больше не используются в производстве, возраст конструктора оценили в 30?40 лет.

Разница в массе исследуемых и новых образцов LEGO, купленных в 1980?70-х годах, показала, что пластмасса может выдержать от 100 до 1300 лет «обитания» на дне океана.

«Именно долговечность LEGO сделала этот конструктор одной из самых популярных детских игрушек, — сказал руководитель исследования доктор Эндрю Тернер, доцент в области наук об окружающей среде, — Пластмассу специально разрабатывали так, чтобы можно было многократно собирать и разбирать конструктор без потери качества. И все же долговечность в течение столетий стала для нас сюрпризом. Мы полагали, что срок годности LEGO в морской воде измеряется десятками лет».

Результаты исследования также показали, что материал LEGO теоретически может распадаться на микропластики. Это в очередной раз напоминает людям, что нужно бережнее относиться к вещам и природе. За минувшее десятилетие добровольцы очистили пляжи от тысяч пластиковых предметов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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