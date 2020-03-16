SpaceX отменила запуск шестой партии спутников Starlink за секунды до старта

Аэрокосмическая компания SpaceX отменила в последний момент отправку на орбиту шестой партии микроспутников Starlink в рамках проекта по обеспечению высокоскоростным Интернетом жителей отдалённых и сельских районов.

Запуск ракеты Falcon 9 с партией Starlink на борту должен был состояться 15 марта в 09:22 EST (16:22 мск) со стартового комплекса 39A космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (Флорида). Однако за несколько секунд до старта отсчёт был прерван из-за проблем с мощностью двигателя ракеты.

В заявлении, размещённом на сайте компании спустя некоторое время, сообщается, что стандартное автоматическое прекращение процедуры запуска было вызвано «прерыванием в поступлении данных во время проверки мощности двигателя».

Компания объявит о новой дате запуска после получения подтверждения готовности ракеты к старту в установленном порядке.



