Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) завершило процесс тестирования космического корабля Orion, разработанного корпорацией Lockheed Martin и предназначенного для отправки в космос экипажа астронавтов в рамках лунной миссии Artemis. Как сообщается, тестирование включало серию термальных проверок в вакуумной камере, а также проверку работоспособности электроники космического корабля в условиях внешнего электромагнитного воздействия. Тестирование проводилось в исследовательском центре NASA имени Джона Гленна в Огайо. Здесь на станции Плам-Брук находится крупнейшая в мире термальная камера, а также имеются аэродинамические трубы и другое оборудование для имитации условий полёта в космосе.



NASA завершило тестирование космического корабля Orion, готовящегося к полёту на Луну

NASA завершило тестирование космического корабля Orion, готовящегося к полёту на Луну

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) завершило процесс тестирования космического корабля Orion, разработанного корпорацией Lockheed Martin и предназначенного для отправки в космос экипажа астронавтов в рамках лунной миссии Artemis.

Как сообщается, тестирование включало серию термальных проверок в вакуумной камере, а также проверку работоспособности электроники космического корабля в условиях внешнего электромагнитного воздействия.

Тестирование проводилось в исследовательском центре NASA имени Джона Гленна в Огайо. Здесь на станции Плам-Брук находится крупнейшая в мире термальная камера, а также имеются аэродинамические трубы и другое оборудование для имитации условий полёта в космосе.

NASA завершило тестирование космического корабля Orion, готовящегося к полёту на Луну

Космический корабль Orion прибыл в центр ноябре 2019 года. Предполагалось, что тестирование будет длиться в течение четырёх месяцев. Несмотря на то, что в этот раз процесс испытаний проходил на фоне вспышки пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, специалистам центра удалось выполнить работы с опережением графика.

«Я думаю, что мы все были удивлены тем, как хорошо всё прошло. Когда мы проводили тестирование термовакуумом, мы действительно планировали, что оно продлится больше 62 дней, но аппарат функционировал хорошо, как и установка. Так что нам не потребовалось дополнительное время», — заявила Николь Смит (Nicole Smith), менеджер проекта по тестированию станции Плам-Брук. По её словам, тестирование длилось 47 дней.

NASA завершило тестирование космического корабля Orion, готовящегося к полёту на Луну

Теперь космическому кораблю предстоит транспортировка в космический центр имени Кеннеди во Флориде. Его туда доставят на борту транспортного самолёта Aero Spacelines Super Guppy, предназначенного для перевозки крупногабаритных грузов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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