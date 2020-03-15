Китай получит универсальную систему спутников в мае

Китай запустил на орбиту 54-й спутник Beidou на ракете Long March 3B, которая была отправлена в космос из Центра запуска спутников Сичан на юго-западе Китая. Полет прошел безупречно, и спутник был выведен на геосинхронную орбиту.

В своем выступлении главный конструктор навигационной спутниковой системы Beidou Ян Чанфэн сказал, что в спутниках используются искусственный интеллект и блокчейн. Запуск же последнего спутника группировки запланирован на май 2020 года.

Система Beidou использует спутники, размещенные на разных орбитах и может применяться не только для навигации, но и для других целей: в сфере общественной безопасности, рыболовства и транспорта, а также и энергетики, для борьбы со стихийными бедствиями, поддерживать умные города и так далее. Более того, Beidou может также использоваться армией для нацеливания ракет.



