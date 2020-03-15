Китай получит универсальную систему спутников в мае

Китай получит универсальную систему спутников в мае

Китай запустил на орбиту 54-й спутник Beidou на ракете Long March 3B, которая была отправлена в космос из Центра запуска спутников Сичан на юго-западе Китая. Полет прошел безупречно, и спутник был выведен на геосинхронную орбиту.

В своем выступлении главный конструктор навигационной спутниковой системы Beidou Ян Чанфэн сказал, что в спутниках используются искусственный интеллект и блокчейн. Запуск же последнего спутника группировки запланирован на май 2020 года.

Система Beidou использует спутники, размещенные на разных орбитах и может применяться не только для навигации, но и для других целей: в сфере общественной безопасности, рыболовства и транспорта, а также и энергетики, для борьбы со стихийными бедствиями, поддерживать умные города и так далее. Более того, Beidou может также использоваться армией для нацеливания ракет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
10 самых странных живых ископаемых10 самых странных живых ископаемых
Разработан универсальный носитель для струйной 3D-печати имплантатовРазработан универсальный носитель для струйной 3D-печати имплантатов
В квантовом алгоритме Google нашли ограниченияВ квантовом алгоритме Google нашли ограничения
Телескоп CHEOPS получил снимок своей первой звездыТелескоп CHEOPS получил снимок своей первой звезды
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧВторой в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Блок рекламы


Похожие новости
МКС получит первый коммерческий жилой модульМКС получит первый коммерческий жилой модуль
Геомагнитные бури оказались опасны для спутников и ДНК космонавтовГеомагнитные бури оказались опасны для спутников и ДНК космонавтов
Китай завершит в 2020 году построение спутниковой навигационной системы BeidouКитай завершит в 2020 году построение спутниковой навигационной системы Beidou
Секретная команда разработчиков Apple создаёт спутниковые технологииСекретная команда разработчиков Apple создаёт спутниковые технологии
Мезозойский паук оказался китайской подделкойМезозойский паук оказался китайской подделкой
Систему распознавания лиц одурачили маскойСистему распознавания лиц одурачили маской
Rocket Lab доставила 7 спутников на орбиту и выполнила ключевой манёвр для многоразового использования ракетыRocket Lab доставила 7 спутников на орбиту и выполнила ключевой манёвр для многоразового использования ракеты
Echodyne и Вашингтонский университет помогли DARPA протестировать систему слежения за дронамиEchodyne и Вашингтонский университет помогли DARPA протестировать систему слежения за дронами
9-летний вундеркинд из Нидерландов получит диплом университета9-летний вундеркинд из Нидерландов получит диплом университета
SpaceX сегодня запустит еще 60 спутников для проекта StarlinkSpaceX сегодня запустит еще 60 спутников для проекта Starlink
Последние новости
Подгружаем последние новости