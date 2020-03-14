В Великобритании получают удобрение из старых батареек

В Британии ученым удалось разработать удобрение из использованных батареек.

Финские производители разработали единственную в мире технологию, которая позволяет добывать цинк и марганец из старых батареек и производить из них органическое жидкое удобрение.

Оригинальный продукт выпускается в концентрированном виде для дальнейшего разведения. Продукт получил медаль на сельскохозяйственной выставке-ярмарке, которая прошла в Хельсинки в прошлом году.

Надо отметить, что в 10-15% полевых культур, выращиваемых в Великобритании на песчаных почвах с высоким pH (водородным показателем), отмечается дефицит цинка. Для всех остальных полей характерна нехватка марганца. Но, прежде чем использовать жидкие удобрения с цинком и марганцем, аграриям рекомендуется проводить тесты почвы и тканей растений.

Источник: сайт AgroSmart