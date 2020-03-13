Магнитное поле Земли, возможно, породила мантия планеты, а не ядро

Многие годы геологи опирались на предположение о том, что магнитное поле было сгенерировано внешней жидкой частью ядра Земли. По этой гипотезе, магнитное поле образовалось вследствие тепловой конвекции от быстрого вращения разогретого жидкого металла. В твердой мантии подобный процесс идти не может.

В 2007 году ученые из Франции предположили, что нижняя треть земной мантии была расплавленной первые 4,5 миллиарда лет существования планеты. Эту часть мантии назвали «океаном базальной магмы». Идею развили Стегман и Циглер. Через шесть лет они опубликовали первую работу, в которой рассчитали предельные термодинамические показатели мантии, необходимые для создания магнитного поля планеты.

«На данный момент мы не выстроили единую теорию термической эволюции Земли, — поделился Стегман, — Наше исследование — лишь следующий шаг к пониманию того, как сформировалась планета».



