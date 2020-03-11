SpaceX наметила на май пилотируемый полёт Crew Dragon

Похоже, что аэрокосмическая компания SpaceX вышла на завершающий этап подготовки к пилотируемому полёту космического корабля Crew Dragon.

Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) сообщила во вторник журналистам, что компания планирует примерно через два месяца отправить астронавтов на корабле Crew Dragon в космос в рамках программы NASA Commercial Crew Program по созданию частных пилотируемых космических кораблей для транспортировки астронавтов на Международную космическую станцию и обратно на Землю.

«Мы определились на май. У нас есть над чем поработать, у NASA есть над чем поработать», — заявила Шотвелл в ходе конференции Satellite 2020, проходящей сейчас в Вашингтоне (округ Колумбия).



