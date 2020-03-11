«Живые» фотографии DJI Mavic Air 2 раскрывают спорный дизайн нового дрона

Ранее в этом году стало известно, что компания DJI планирует выпустить в этом году сразу три новых дрона, одним из которых станет модель среднего уровня Mavic Air 2. И теперь благодаря ресурсу DroneDJ в Сети появились фотографии Mavic Air 2, которые раскрывают дизайн готовящейся новинки.

Оригинальный Mavic Air вышел в 2018 году и теперь настало время для его обновления. По фотографии видно, что от дизайна оригинальной модели у новинки осталась разве что складная конструкция. В большей степени Mavic Air 2 похож на что-то среднее между обычным Mavic 2 и компактным Mavic Mini. Но в любом случае вы получите довольно компактный квадрокоптер с проверенной и весьма надёжной конструкцией.

Также на фото видно, что Mavic Air 2 будет использовать те же или очень похожие пропеллеры, что и Mavic 2, которые многие отмечали за низкий уровень шума. Заметим, что одним из ключевых недостатков актуального Mavic Air как раз является весьма высокий уровень шума, и похоже, DJI решила данную проблему. Лопасти у новинки будут складываться, в отличие от Mavic Air первого поколения, что уменьшает риск их повреждения. Сам же квадрокоптер от повреждений защищают датчики, расположенные снизу, а также, вероятно, спереди и сзади. Камера же закреплена на подвесе под корпусом, а не внутри него, что даст больше свободы для съёмки.

Ещё на одном из фото запечатлён контроллер, который также был полностью переработан, и он не похож ни на один прежний контроллер от DJI. В новинке смартфон крепится сверху, а не снизу, как это было у прежних контроллеров DJI. Имеется переключатель между стандартным и спортивным режимами, а также режимом штатива. Ещё есть два джойстика и кнопки включения, автоматического приземления, съёмки фото и видео.



