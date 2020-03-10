Видео: новый прототип SpaceX Starship успешно справился с тестом под давлением

Видео: новый прототип SpaceX Starship успешно справился с тестом под давлением

Новый полноразмерный прототип ракеты Starship SN3, готовящейся для межпланетных перелётов, с успехом прошёл испытания системы под давлением, что открывает возможности для проведения дальнейших, более сложных тестов.

Как сообщил основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск, тестирование прототипа Starship SN2 прошло в воскресенье, 8 марта, на полигоне компании невдалеке от местечка Бока-Чика в Техасе. Аналогичные тесты привели к взрыву двух предыдущих прототипов — SN1 и более ранней модели Mark 1.

Отвечая на вопрос пользователя о дальнейших планах, Маск сообщил в Twitter, что далее будут проведены статические огневые испытания двигателей и запуски на сравнительно небольшую высоту прототипа SN3. Затем наступит очередь более дальних полётов прототипа SN4.

За этим последует тестирование новых прототипов, так как стратегия компании по созданию ракеты Starship включает в себя частые изменения её конструкции и тестирование этих модификаций, чтобы видеть, что работает, а что нуждается в улучшении.

Недавно Маск признался в интервью ресурсу Ars Technica, что SpaceX стремится к тому, что производить сборку по одной ракете Starship в неделю к концу 2020 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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