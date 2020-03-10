Телескоп CHEOPS получил снимок своей первой звезды

Космический телескоп CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite) предназначен для исследования размеров уже известных планет за пределами Солнечной системы; данная информация должна позволить ученым определить массу, плотность, состав данных объектов, а также изучить их формирование. 

Телескоп CHEOPS получил снимок своей первой звезды

ESA/Airbus/CHEOPS Mission Consortium

Первой целью для исследования CHEOPS специалисты миссии выбрали звезду HD 70843. Она находится примерно в 150 световых годах от нас, в созвездии Рака. Телескоп уже успел получить снимок звезды; на изображении, опубликованном ESA, HD 70843 видна в центре, окруженная — на заднем плане — менее яркими звездами.

Миссия CHEOPS, как ожидается, продлится 3,5 года. Ученые рассчитывают, что изученные им экзопланеты станут главными целями для будущих обсерваторий, например мощного космического телескопа «Джеймс Уэбб».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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