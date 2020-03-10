Телескоп CHEOPS получил снимок своей первой звезды

Космический телескоп CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite) предназначен для исследования размеров уже известных планет за пределами Солнечной системы; данная информация должна позволить ученым определить массу, плотность, состав данных объектов, а также изучить их формирование.

ESA/Airbus/CHEOPS Mission Consortium

Первой целью для исследования CHEOPS специалисты миссии выбрали звезду HD 70843. Она находится примерно в 150 световых годах от нас, в созвездии Рака. Телескоп уже успел получить снимок звезды; на изображении, опубликованном ESA, HD 70843 видна в центре, окруженная — на заднем плане — менее яркими звездами.

Миссия CHEOPS, как ожидается, продлится 3,5 года. Ученые рассчитывают, что изученные им экзопланеты станут главными целями для будущих обсерваторий, например мощного космического телескопа «Джеймс Уэбб».



