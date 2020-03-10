В квантовом алгоритме Google нашли ограничения

Группа учёных из Deep Quantum Labs Центра по фотонике и квантовым материалам московского Сколковского института науки и технологий во главе с профессором Джейкобом Биамонте обнаружила и количественно оценила слабые стороны алгоритма Google . Американская корпорация Google стремительно разрабатывает квантово-улучшенные процессоры, которые используют квантово-механические эффекты, чтобы однажды значительно увеличить скорость обработки данных. Недавно Google разработала новые улучшенные квантовые алгоритмы, которые работают в присутствии реального шума.

Так называемый квантовый приближенный алгоритм оптимизации, или сокращенно QAOA, является краеугольным камнем на пути к помехоустойчивым квантовым алгоритмам. QAOA вызвал коммерческий интерес и подтолкнул мировое исследовательское сообщество к изучению новых способов его применения. Тем не менее, до недавнего времени ограничения в производительности алгоритма QAOA Google были неизвестны. В новом исследовании учёных из Сколтеха сообщается об открытии так называемых дефицитов достижимости и демонстрируется, как именно они мешают алгоритму решить поставленные задачи.



