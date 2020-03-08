Применение полноразмерного экзоскелета в разных сценариях: видео

Применение полноразмерного экзоскелета в разных сценариях: видео

Американская компания Sarcos Robotics уже довольно давно занимается разработкой полноразмерного экзоскелета. Серийная модель была представлена в конце прошлого года: экзоскелет, получивший название Guardian XO, способен поднимать груз весом 90 килограммов, при том что пользователь в этом время ощущает нагрузку на уровне 4,5 кг.

Sarcos Robotics совместно с авиакомпанией Delta Air Lines в начале текущего года запустила программу, в рамках которой экзоскелеты начали использовать при погрузке багажа в аэропортах.

Теперь же Sarcos Robotics поделилась роликом, демонстрирующим применение Guardian XO в различных сценариях. Помимо использования экзоскелета при погрузке багажа в аэропорту, видео показывает, например, как экзоскелет может помочь смонтировать колесо.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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