ESA показало удивительный снимок марсианского кратера

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное при помощи орбитального марсианского аппарата «Марс-экспресс». Снимок, полученный зондом в октябре 2019 года, показывает кратер Moreux, находящийся в квадрангле Ismenius Lacus; диаметр кратера — примерно 135 километров, глубина — около трех километров; в центре кратера заметна возвышенность — высотой около двух километров.

ESA показало удивительный снимок марсианского кратера

Источник изображения: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Стенки кратера, как видно на снимке, выглядят так, будто забрызганы чернилами, что явно выделяет их среди окружающего ландшафта. По словам ESA, черный цвет может объясняться тем, что дюны содержат песчаный материал, богатый пироксеном и оливином — минералами, обычно имеющими темный вид.

Не так давно мы писали о другом, покрытом льдом марсианском кратере, заснятом ESA — зондом Trace Gas Orbiter.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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