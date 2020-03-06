Ученые определили окно для посещения Урана и Нептуна

Ученые определили окно для посещения Урана и Нептуна

Уран — это увлекательная планета, но, к сожалению, недооцененная. Уран и Нептун находятся на огромном расстоянии от Земли, что делает их неудобными для исследований. В результате они являются наименее изученными планетами Солнечной системы, которые посещал лишь один космический аппарат — Voyager 2 НАСА в 1980-х годах. Но благодаря редкому космическому выравниванию одинокие газовые гиганты на краю Солнечной системы станут на короткий срок немного ближе к Земле.

Солнечному свету требуется около восьми минут, чтобы достичь Земли, и около 2,7 часа, чтобы дотянуться до Урана. Путь до Нептуна у света Солнца занимает 4,2 часа. Это очень хорошо показывает, насколько они далеки от внутренней части Солнечной системы. Чтобы сократить время полета до этих миров, ученым необходимо использовать притяжение других планет, чтобы разогнать космический аппарат.

Voyager 2 был ускорен Юпитером и Сатурном, что позволило ему достичь как Урана, так и Нептуна за 12 лет. В 2030-х годах Юпитер снова окажется в удобном для этого положении и сможет ускорить новый зонд, направленный к Урану и Нептуну. Благодаря найденному окну космического выравнивания, аппарат мог бы достичь любого из далеких газовых гигантов примерно через 12?13 лет.

Долететь можно было бы и быстрее, но важно, чтобы зонд мог затормозить на орбите Урана или Нептуна. Поэтому слишком быстрый полет станет движением в один конец. Voyager 2 просто пролетел мимо планет, и повторять такой маневр нет уже никакого смысла. Ученые вряд ли отправят к планетам аппарат без возможности потратить на их изучение хотя бы несколько лет, для чего необходимо вывести зонд на их орбиты
Оба газовых гиганта уникальны. Например, на Нептуне дуют самые быстрые ветры, а Уран словно опрокинулся на бок — это единственная планета, полюс которой направлен в сторону Солнца. У планет также есть луны и кольца, которые следует изучить.

Если космическое сообщество решит воспользоваться окном, то у исследователей будет всего около 10 лет на сборы, чтобы спроектировать, построить и запустить зонды — это очень сжатые сроки для исследования дальнего космоса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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