Литий-ионные батареи привели к пожарам на мусорных заводах

В декабре 2016 года в Техасе (США) сгорел крупный мусорный завод. Огонь вспыхнул быстро, плавя пластиковые бутылки, пожирая картонные коробки и сжигая выброшенную бумагу. Пожарная система так и не смогла потушить пламя, а все, что могли сделать пожарные, — это не дать пожару, который полыхал 12 часов, распространиться за пределы здания.

Причиной пожара стал один из выброшенных и вовремя не обнаруженных литий-ионных аккумуляторов, наподобие того, который установлен в вашем мобильном телефоне или ноутбуке.

Как заявил эксперт в области безопасности батарей Рональд Батлер, аккумуляторы следует не выбрасывать, а перерабатывать должным образом. В случае повреждения, перегрева или короткого замыкания в аккумуляторе происходит тепловой выброс, который делает батарею все горячее и горячее, пока та не начнет дымить, а затем гореть. Другие виды батарей, например щелочные, могут загрязнять перерабатываемые материалы.

Пожары не стали новой угрозой для индустрии переработки, говорит вице-президент по стратегическому партнерству в Fire Rover Райан Фогельман. Его компания производит противопожарные системы для промышленных объектов. Что изменилось в последнее время, так это частота возгораний.

Количество пожаров на объектах утилизации отходов в Соединенных Штатах и Канаде увеличилось на 26% в период с 2016 по 2019 год (272 зарегистрированных случаев пожаров до 343-х). О пожарах, как правило, не сообщается, если заводы не получают ущерб. Фактически же, по оценкам эксперта, в 2019 году произошло около 1800 пожаров на мусорных объектах.

«В национальном масштабе мы теряем около одного объекта в месяц, сгоревшего в результате пожара из-за батареи», — говорит президент компании Dem-Con Companies из Миннесоты Билл Киган. И все это от нежелания людей сдавать аккумуляторы в переработку.



