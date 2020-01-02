Воодушевляющее видео NASA о планах на 2020 год

Воодушевляющее видео NASA о планах на 2020 год

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США или просто NASA решило в последний день ушедшего года представить видеоролик, рассказывающий о планах ведомства на 2020 год. Запланировано много всего, о чём мы уже не раз писали на страницах нашего сайта.

Прежде всего, продолжится подготовка к первой миссии по программе NASA Artemis (Артемида) — возвращению людей на Луну. Это и тестирование двигателей новой сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System, и планирование коммерческих научных миссий к Луне, и работа над луноходом Viper для поиска воды на естественном спутнике Земли, и разработка станции Gateway для орбиты Луны, и обкатка скафандров нового поколения.

Напомним: в проекте примут участие американские частные компании, Европейское космическое агентство (ESA), Япония. А одной из целей программы является отправка на Луну первой женщины-космонавта (мужчины на Луне в рамках программы «Аполлон» уже были). Планируется, что программа «Артемида» станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне и фундаментом для освоения Марса.

Второе важное направление работы — возобновление запусков космонавтов с территории США вместо обращения к услугам РоSSии. Над этой задачей трудятся по заказу NASA две частные компании: SpaceX с её Crew Dragon и Boeing с её CST-100 Starliner. Тестовые пуски без людей уже прошли в прошлом году более или менее успешно — в 2020 году должны состояться первые пилотируемые миссии к Международной космической станции. На самой МКС продолжатся научные эксперименты, NASA начнёт готовить космонавтов к более длительным миссиям, будет развиваться низкоорбитальная экономика.

NASA вынашивает амбиции также за пределами Земли и Луны: в 2020 году к Марсу будет запущен новый ровер, впервые предусматривающий использование небольшого коптера-вертолёта для полётов над поверхностью; агентство в рамках Osiris-Rex доставит образец грунта с астероида; отправит вместе с Европейским космическим агентством новую международную миссию для исследования Солнца к его орбите.

Планируются также эксперименты Moxie с целью получения кислорода на Марсе; стыковка кубических мини-спутников на орбите, один из которых будет работать на воде; продолжится разработка электрического самолёта X-57 Maxwell и тихого сверхзвукового самолёта X-59 Quesst; NASA будет трудиться над созданием системы контроля трафика для быстрорастущего рынка дронов.

Под конец видео NASA напомнила о ключевых юбилеях. Например, 30 лет назад был запущен телескоп Hubble, который до сих пор работает, а его данные за прошедшие годы позволили переписать многие теории. 50 лет назад состоялась миссия «Аполлон-13», которая вошла в историю как «успешный провал»: своей цели она не достигла, зато космонавты вернулись за Землю. И наконец 50 лет назад впервые начали праздновать День Земли.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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