Илон Маск обещает произвести тестовый запуск межпланетного корабля SpaceX Starship через 2–3 месяца

Илон Маск обещает произвести тестовый запуск межпланетного корабля SpaceX Starship через 2–3 месяца

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск сообщил новые подробности о планах по поводу межпланетного корабля SpaceX Starship многоразового использования.

В минувшие выходные Маск поделился в Твиттере фотографиями и видео нового строящегося корабля на космодроме в Бока Чика, штат Техас, где рабочие занимаются сборкой новых куполообразных крыш топливного резервуара корабля.

«Не спал всю ночь с командой SpaceX, работающей над изготовлением куполообразного резервуара танка Starship (самая сложная часть основной конструкции)», — подписал Маск видео, демонстрирующее детали корабля, над которыми работает команда SpaceX.

Almost three now. Boca team is crushing it! Starship has giant dome ?? pic.twitter.com/qTN2TU02pb

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019

Он также выразил надежду, что первый запуск прототипа корабля состоится через 2–3 месяца.

Вместе с тем Маск добавил, что первый Starship — если он действительно отправится в тестовый полёт весной — будет лишь одним из, возможно, 20 различных прототипов, которые компания может построить.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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