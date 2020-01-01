Потрясающий снимок спиральной галактики

Европейское космическое агенство опубликовало потрясающее изображение галактики NGC 4455, находящейся в северном созвездии Волосы Вероники (такое название созвездие получило в четь Береники (Вероники) — жены египетского царя Птолемея III Эвергета, которая, согласно преданию, отрезала свои волосы и поместила их в храме Афродиты, тем самым благодаря ее за дарованную мужу победу над сирийцами).

Источник изображения: ESA/Hubble & NASA, I. Karachentsev et al.; CC BY 4.0

NGC 4455 является спиральной галактикой с перемычкой. Галактика находится от нас примерно в 45 миллионах световых лет.

Как указывается на сайте ESA, опубликованное изображение NGC 4455 было получено инструментом Advanced Camera for Surveys на космическом телескопе «Хаббл».



