В Китае создали "электрокошку" с шестью эмоциями
Личность робокошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.
Китайская компания Elephant Robotics создала роботизированную кошку MarsCat, которая может автономно передвигаться по дому своего владельца и отображать шесть эмоций. Об этом пишет портал New Atlas.
"Разработанная китайской Elephant Robotics, MarsCat может автономно передвигаться в доме своего владельца благодаря шестнадцати моторизованным суставам", - сказано в сообщении.
Помимо обычной ходьбы, кошка-робот может, в частности, играть, спать и закапывать мнимые отходы в мусорном баке. Механизированное животное имеет камеру, микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi, а также шесть датчиков прикосновения.
Благодаря этому кошка сможет распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей. Отмечается, что со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.
Сама кошка сможет демонстрировать шесть эмоций: энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.
На данный момент компания собирает деньги на Kickstarter для данного продукта. При пожертвовании 649 долларов в Elephant Robotics пообещали прислать благодетелю один экземпляр "электрокошки".
Стоимость роботизированного животного для продажи будет составлять 1299 долларов.
Напомним, в апреле специалисты американской компании Boston Dynamics заставили своих роботов-собак тащить грузовик.
Boston Dynamics известна своими роботами, которые постоянно обучаются чему-то новому. Если сначала они могли лишь ходить и поднимать вещи, то сейчас двуногий человекоподобный робот Atlas научился паркуру. При падении он встает на ноги и способен двигаться дальше. Компания надеется, что такие роботы помогут в спасении людей, например, при пожаре.