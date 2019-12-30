В Китае создали "электрокошку" с шестью эмоциями

Личность робокошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.

Китайская компания Elephant Robotics создала роботизированную кошку MarsCat, которая может автономно передвигаться по дому своего владельца и отображать шесть эмоций. Об этом пишет портал New Atlas.

Фото: newatlas.com

"Разработанная китайской Elephant Robotics, MarsCat может автономно передвигаться в доме своего владельца благодаря шестнадцати моторизованным суставам", - сказано в сообщении.

Помимо обычной ходьбы, кошка-робот может, в частности, играть, спать и закапывать мнимые отходы в мусорном баке. Механизированное животное имеет камеру, микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi, а также шесть датчиков прикосновения.

Фото: newatlas.com

Благодаря этому кошка сможет распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей. Отмечается, что со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.

Сама кошка сможет демонстрировать шесть эмоций: энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.

На данный момент компания собирает деньги на Kickstarter для данного продукта. При пожертвовании 649 долларов в Elephant Robotics пообещали прислать благодетелю один экземпляр "электрокошки".

Стоимость роботизированного животного для продажи будет составлять 1299 долларов.

Напомним, в апреле специалисты американской компании Boston Dynamics заставили своих роботов-собак тащить грузовик.

Boston Dynamics известна своими роботами, которые постоянно обучаются чему-то новому. Если сначала они могли лишь ходить и поднимать вещи, то сейчас двуногий человекоподобный робот Atlas научился паркуру. При падении он встает на ноги и способен двигаться дальше. Компания надеется, что такие роботы помогут в спасении людей, например, при пожаре.

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