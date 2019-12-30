Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Samsung представит проекты своей программы C-Lab, в рамках которой компания пытается решать обычные проблемы экспериментальными методами. Для некоторых наиболее практичным может оказаться SelfieType. Как следует из названия, он использует камеру для автопортретов на смартфоне и ИИ для преобразования движений пальцев в набор текста с несуществующей клавиатуры. В таком режиме, например, можно отвечать в чате, не беря смартфон грязными руками.

Компания также может прийти на помощь любому, кто хочет бороться с облысением. Проект Becom предлагает использовать портативное устройство, технологии машинного обучения и мобильное приложение для сканирования кожи головы на наличие мёртвых участков, оценки плотности волосяных фолликулов и других признаков, чтобы затем предложить оптимальное решение по лечению. Можно даже изучить тенденции между такими сканированиями, чтобы понять, остановлено ли выпадение волос или процесс продолжается.

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Какие ещё технологии предлагает лаборатория Samsung? Например, можно упомянуть Hyler — интеллектуальный маркер, который выглядит и действует как обычный, но по мере работы с печатным текстом оцифровывает помеченные отрывки, распознаёт их и передаёт на смартфон.

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

«Окно» SunnySide создаёт искусственный солнечный свет, который меняется в соответствии со временем суток. Такое устройство, как отмечает Samsung, также помогает вырабатывать витамин D для тех людей, которые подолгу находятся в закрытых помещениях без естественного солнечного света.

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

А Ultra V — это новый датчик для носимых устройств и другой электроники, помогающий точно отслеживать объём ультрафиолетовых лучей и упрощающий борьбу с кожными заболеваниями. Такое устройство удобно использовать с упомянутым искусственным «Окном».

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Samsung также обещает показать работы внешних стартапов в рамках C-Lab. Например, посетители выставки увидят робота PiBo от Circulus, который предоставляет информацию вроде погоды, новостей, результатов поиска. Он также умеет поддерживать простое общение на основе голосовых диалогов и выражений лица, реагируя голосом, музыкой и танцем.

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

FITT — это платформа для здорового образа жизни, предлагающая индивидуальные упражнения. Она прогнозирует заболевания на основе особых тестов: кардиореспираторного, осанки и мышечной силы. После прохождения тестов пользователи получат оптимизированную программу упражнений с учётом состояния здоровья по сравнению с другими людьми того же возраста и пола. FITT также может прогнозировать возможные заболевания вроде высокого кровяного давления, диабета, рака, инсульта, сердечного приступа, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Индивидуальные программы упражнений помогут снизить уровень рисков.

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Технология Vtouch использует отслеживание взгляда и движений пальцев на основе глубинного обучения и компьютерного зрения для бесконтактного управления различными устройствами умного дома или даже автомобилями.

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Наконец Smoothy — это приложение для группового видеочата на 8 человек, которое при запуске выключает звук и, таким образом, позволяет отвечать на звонки в любых условиях. Оно также поддерживает эмотиконы Samsung AR Emoji на основе распознавания лиц.

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Как и в прошлом, имеются неплохие шансы, что некоторые собственные проекты Samsung воплотятся в полноценные коммерческие продукты. Станут ли они успешными или нет — это другой вопрос, но подобная перспектива всё-таки может обнадёжить тех, кто беспокоится, что наработки C-Lab так и останутся любопытными экспериментами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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