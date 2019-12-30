Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Samsung представит проекты своей программы C-Lab, в рамках которой компания пытается решать обычные проблемы экспериментальными методами. Для некоторых наиболее практичным может оказаться SelfieType. Как следует из названия, он использует камеру для автопортретов на смартфоне и ИИ для преобразования движений пальцев в набор текста с несуществующей клавиатуры. В таком режиме, например, можно отвечать в чате, не беря смартфон грязными руками.

Компания также может прийти на помощь любому, кто хочет бороться с облысением. Проект Becom предлагает использовать портативное устройство, технологии машинного обучения и мобильное приложение для сканирования кожи головы на наличие мёртвых участков, оценки плотности волосяных фолликулов и других признаков, чтобы затем предложить оптимальное решение по лечению. Можно даже изучить тенденции между такими сканированиями, чтобы понять, остановлено ли выпадение волос или процесс продолжается.

Какие ещё технологии предлагает лаборатория Samsung? Например, можно упомянуть Hyler — интеллектуальный маркер, который выглядит и действует как обычный, но по мере работы с печатным текстом оцифровывает помеченные отрывки, распознаёт их и передаёт на смартфон.

«Окно» SunnySide создаёт искусственный солнечный свет, который меняется в соответствии со временем суток. Такое устройство, как отмечает Samsung, также помогает вырабатывать витамин D для тех людей, которые подолгу находятся в закрытых помещениях без естественного солнечного света.

А Ultra V — это новый датчик для носимых устройств и другой электроники, помогающий точно отслеживать объём ультрафиолетовых лучей и упрощающий борьбу с кожными заболеваниями. Такое устройство удобно использовать с упомянутым искусственным «Окном».

Samsung также обещает показать работы внешних стартапов в рамках C-Lab. Например, посетители выставки увидят робота PiBo от Circulus, который предоставляет информацию вроде погоды, новостей, результатов поиска. Он также умеет поддерживать простое общение на основе голосовых диалогов и выражений лица, реагируя голосом, музыкой и танцем.

FITT — это платформа для здорового образа жизни, предлагающая индивидуальные упражнения. Она прогнозирует заболевания на основе особых тестов: кардиореспираторного, осанки и мышечной силы. После прохождения тестов пользователи получат оптимизированную программу упражнений с учётом состояния здоровья по сравнению с другими людьми того же возраста и пола. FITT также может прогнозировать возможные заболевания вроде высокого кровяного давления, диабета, рака, инсульта, сердечного приступа, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Индивидуальные программы упражнений помогут снизить уровень рисков.

Технология Vtouch использует отслеживание взгляда и движений пальцев на основе глубинного обучения и компьютерного зрения для бесконтактного управления различными устройствами умного дома или даже автомобилями.

Наконец Smoothy — это приложение для группового видеочата на 8 человек, которое при запуске выключает звук и, таким образом, позволяет отвечать на звонки в любых условиях. Оно также поддерживает эмотиконы Samsung AR Emoji на основе распознавания лиц.

Как и в прошлом, имеются неплохие шансы, что некоторые собственные проекты Samsung воплотятся в полноценные коммерческие продукты. Станут ли они успешными или нет — это другой вопрос, но подобная перспектива всё-таки может обнадёжить тех, кто беспокоится, что наработки C-Lab так и останутся любопытными экспериментами.



