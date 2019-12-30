Создателя ГМО-детей за его работу посадили в тюрьму

Суд Шэньчжэня пришёл к выводу, что генетик вместе со своими коллегами ввёл в заблуждение несколько супружеских пар с ВИЧ-положительными мужьями, заявив, что эксперимент по модификации генома полностью легален. С помощью методики CRISPR-Сas9 специалисты «отключили» ген CCR5, позволяющий DBX попадать в клетку, а затем с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) две женщины забеременели и родили трёх девочек.

Как сообщает China Daily, проводившие ЭКО врачи не были в курсе того, что работают с генномодифицированными эмбрионами. Позднее, когда сам Хэ объявил, что принимал участие в появлении первых в мире ГМО-детей, которые родились полностью здоровыми, ему предъявили обвинения в незаконной работе и введении пациентов в заблуждение.

Учитывая, что опыт не был согласован с министерством здравоохранения Китая, а матерей ГМО-детей обманули, против генетика было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев обстоятельства, суд приговорил Цзянькуя Хэ к 3 годам тюремного заключения и штрафу в 3 млн юаней (примерно $430 тыс.), а его коллег Жэньли Чжан и Цзиньчжоу Цинь к 2 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн юаней (около $143 тыс.) и 1,5 годам тюрьмы и штрафу 500 тыс. юаней (примерно $71,6 тыс.) соответственно.



