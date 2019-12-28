«Спитцер» получил снимок скопления Рождественская елка

Новое изображение, полученное «Спитцером», опубликовано на сайте NASA. Снимок запечатлевает молодые звезды, скрытые толстые слоем пыли, в области скопления Рождественская елка (так иногда называют объект NGC 2264, который включает сразу несколько объектов — туманность Конус, скопление Снежинка, скопление Рождественская елка и туманность Лисий мех). Недавно родившиеся звезды заметны как розовые и красные пятнышки, в основном находящиеся рядом с центром и располагающиеся по линиям, похожим на спицы колеса (структурой данный регион также похож на строение снежинки — поэтому его назвали скоплением Снежинки).

«Спитцер» получил снимок скопления Рождественская елка

NASA/JPL-Caltech/P.S. Teixeira (Center for Astrophysics)

Отмечается, что звездообразующие облака (как то, что запечатлено на новом снимке) — это динамичные, эволюционирующие структуры. Расположение звезд в запечатленной области позволяет ученым считать, что это новорожденные светила, или «протозвезды»; ожидается, что примерно через 100 000 лет эти молодые структуры отойдут от мест рождения — и в итоге область потеряет текущий вид, напоминающий снежинку.

Помимо прочего, «Спитцер» также разглядел темную плотную туманность Конус — ее «верхушка» видна в нижнем левом углу изображения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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