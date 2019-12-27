Конструкторское бюро "Южное" разрабатывает новые реактивные снаряды

Новым направлением работ для бюро стало создание средств борьбы с беспилотниками.

Конструкторское бюро "Южное" разрабатывает новые реактивные снаряды
Фото: КБ "Южное"ФБ

В этом году на конструкторском бюро «Южное» прошли успешные огневые испытания маршевых двигателей и начаты исследовательские испытательные пуски тактических ракет, находящихся на вооружении Украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба "Южного" на фейсбуке.

"В кооперации со смежными предприятиями разработан универсальный измерительный модуль и модернизирован мобильный измерительный пункт. Это обеспечит телеметрические и траекторные измерения во время летных испытаний всех видов реактивных снарядов. Сейчас прорабатывается возможность модернизации зенитных комплексов, а также создание современных отечественных образцов", - говорится в сообщении.

В частности, в этом году начаты испытания реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1"."На базе "Тайфун-1" проводятся работы по созданию управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4", - отметили в "Южном".

Также продолжается наземная экспериментальная отработка узлов и систем отечественного оперативно-тактического комплекса "Сапсан", его самоходной пусковой установки. Ведется отработка автономной системы управления с использованием программного обеспечения собственной разработки.

Инженеры бюро разработали конструкторскую документацию для унифицированной командной машины управления.

Отмечается, что новым направлением работ для конструкторского бюро стало создание средств борьбы с беспилотниками. В этом году удачно проведены комплексные испытания.

Продолжаются проектные работы по созданию сверхзвуковой крылатой ракеты класса «поверхность-поверхность», сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» «Молния» и крылатой ракеты с доразгонной степенью, которая соединит преимущества сверхзвуковых и дозвуковых ракет.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Воздушные силы ВСУ модернизируют и разрабатывают новые авиационные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а именно самолет РЭБ на базе "Антонова". Состав экипажей вертолетов РЭБ совершенствует свою летную, спецподготовку и готовится к боевому применению.

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