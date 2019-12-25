Фото дня: завораживающие космические объекты из каталога Колдуэлла

Фото дня: завораживающие космические объекты из каталога Колдуэлла

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) предлагает полюбоваться великолепными снимками космических объектов из каталога Колдуэлла, переданными с борта телескопа-ветерана «Хаббл» (Hubble).

Автором названного каталога является сэр Патрик Колдуэлл-Мур (Sir Patrick Caldwell-Moore) — английский астроном, командор ордена Британской империи. В список входят 109 объектов глубокого космоса — звёздных скоплений, туманностей и галактик.

Фото дня: завораживающие космические объекты из каталога Колдуэлла

Каталог Колдуэлла рассматривается в качестве дополнения к популярному каталогу Мессье, составленному французским астрономом Шарлем Мессье. В список Колдуэлла входят интересные объекты южного неба, не вошедшие в каталог Мессье.

Фото дня: завораживающие космические объекты из каталога Колдуэлла

Отмечается, что по состоянию на конец 2019 года космическая обсерватория «Хаббл» выполнила наблюдения 95 из 109 объектов, входящих в каталог Колдуэлла. NASA приводит обработанные изображения 56 из них: посмотреть снимки в полном разрешении можно здесь.

Фото дня: завораживающие космические объекты из каталога Колдуэлла

Каждый опубликованный снимок сопровождается довольно подробным описанием. В дальнейшем NASA обещает пополнять коллекцию объектов из каталога Колдуэлла, фотографии которых сделаны камерами «Хаббла».

Фото дня: завораживающие космические объекты из каталога Колдуэлла

Фото дня: завораживающие космические объекты из каталога Колдуэлла


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Удивительный снимок покрытого льдом кратера на МарсеУдивительный снимок покрытого льдом кратера на Марсе
Почему корабль Boeing не долетел до МКС и насколько это плохоПочему корабль Boeing не долетел до МКС и насколько это плохо
В Швейцарии вывели из эксплуатации первую из пяти АЭСВ Швейцарии вывели из эксплуатации первую из пяти АЭС
Первый тестовый полёт Boeing Starliner оказался провальнымПервый тестовый полёт Boeing Starliner оказался провальным
Найден новый класс экзопланет — супер-пуфыНайден новый класс экзопланет — супер-пуфы
Блок рекламы


Похожие новости
Фото дня: магнитная сущность спиральной галактикиФото дня: магнитная сущность спиральной галактики
Фото дня: обитель сверхновых звёздФото дня: обитель сверхновых звёзд
Фото дня: интерстеллар, или межзвёздная комета 2I/BorisovФото дня: интерстеллар, или межзвёздная комета 2I/Borisov
Фото дня: на просторах Большого Магелланова ОблакаФото дня: на просторах Большого Магелланова Облака
Роботы научились строить космические кораблиРоботы научились строить космические корабли
Уникальная фотография двойной звезды: космическое чудоУникальная фотография двойной звезды: космическое чудо
Нобелевскую премию по физике присудили за космические исследования
Фото дня: крендель на просторах ВселеннойФото дня: крендель на просторах Вселенной
Нейросеть научили дорисовывать фотографииНейросеть научили дорисовывать фотографии
Фото дня: причудливый космический вальсФото дня: причудливый космический вальс
Последние новости
Подгружаем последние новости