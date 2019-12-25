Фото дня: завораживающие космические объекты из каталога Колдуэлла

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) предлагает полюбоваться великолепными снимками космических объектов из каталога Колдуэлла, переданными с борта телескопа-ветерана «Хаббл» (Hubble).

Автором названного каталога является сэр Патрик Колдуэлл-Мур (Sir Patrick Caldwell-Moore) — английский астроном, командор ордена Британской империи. В список входят 109 объектов глубокого космоса — звёздных скоплений, туманностей и галактик.

Каталог Колдуэлла рассматривается в качестве дополнения к популярному каталогу Мессье, составленному французским астрономом Шарлем Мессье. В список Колдуэлла входят интересные объекты южного неба, не вошедшие в каталог Мессье.

Отмечается, что по состоянию на конец 2019 года космическая обсерватория «Хаббл» выполнила наблюдения 95 из 109 объектов, входящих в каталог Колдуэлла. NASA приводит обработанные изображения 56 из них: посмотреть снимки в полном разрешении можно здесь.

Каждый опубликованный снимок сопровождается довольно подробным описанием. В дальнейшем NASA обещает пополнять коллекцию объектов из каталога Колдуэлла, фотографии которых сделаны камерами «Хаббла».



