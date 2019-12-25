SpaceX закончила испытания парашютов

SpaceX заканчивает 2019 год весьма удачно: завершено десятое успешное испытание парашютной системы Mark 3.

Это уже третья версия системы парашютов для замедления спуска космического корабля SpaceX Crew Dragon во время его возвращения на Землю. В ней использованы улучшенные материалы и модернизированные швы, которые обеспечивают высокий уровень надежности во время полета.

«Вчера команда завершила 10-й успешный тест модернизированной конструкции парашюта Mark 3 капсулы Dragon — на один шаг ближе к безопасному запуску и посадке астронавтов НАСА», — появилось сообщение на официальной страничке компании в Twitter .

Ранее, в ходе одного из мероприятий в штаб-квартире SpaceX в Хоторне (Калифорния), Илон Маск заявил, что парашютной системе Mark 3 потребуется, по крайней мере, 10 успешных испытаний, прежде чем компания будет уверена в ее надежности. В ответ глава НАСА Джим Бриденстайн выразил уверенность, что SpaceX сможет добиться этого до конца 2019 года. Так и произошло.

В настоящее время SpaceX готовится к последнему перед отправкой людей в космос тесту корабля Crew Dragon — испытанию прерывания полета, которое состоится 11 января 2020 года. В ходе него будет проверена система аварийного отсоединения и катапультирования капсулы в середине полета.



