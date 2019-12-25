Астрономы засняли далекую звездообразующую галактику MAMBO-9

Снимок MAMBO-9 был получен астрономами при помощи обсерватории ALMA в Чили. По словам ученых, фотография демонстрирует то, как выглядела галактика примерно через 970 миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономы засняли далекую звездообразующую галактику MAMBO-9

NRAO/AUI/NSF, B. Saxton

Недавние наблюдения показывают, что MAMBO-9 содержит огромные количества газа и пыли и является, предположительно, гигантской звездной колыбелью. Предполагается, что такая крупная галактика может производить несколько тысяч масс Солнца ежегодно (для сравнения: наша Галактика производит примерно три солнечные массы каждый год).

Впервые свет от MAMBO-9 был детектирован астрономами приблизительно десять лет назад, однако на тот момент телескопам не хватало чувствительности, чтобы определить, как далеко она расположена. Теперь же, благодаря наблюдениям с помощью ALMA, ученые смогли установить, что MAMBO-9 является самой далекой звездообразующей галактикой из тех, что наблюдались без помощи гравитационного линзирования.

Астрономы засняли далекую звездообразующую галактику MAMBO-9

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), C.M. Casey et al.; NRAO/AUI/NSF, B. Saxton

Астрономы смогли также измерить массу MAMBO-9. По словам ученых, общая масса газа и пыли в галактике огромна — в 10 раз больше массы всех звезд в Млечном Пути: это означает, что ей еще предстоит произвести большинство своих звезд.

При этом наблюдения с помощью ALMA раскрыли наличие второго компонента системы — по?видимому, еще одной галактики, которая находится в процессе слияния с MAMBO-9.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале The Astrophysical Journal.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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