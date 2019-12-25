В Китае испытали дрон на метаноле

Аппарат FY-36 имеет массу 15 килограммов и способен, согласно разработчикам, нести груз массой до трех килограммов. Дрон оснащен толкающим воздушным винтом в хвостовой части, использующимся для горизонтального полета; при этом он имеет две балки, на которых находятся электродвигатели с несущими винтами, что используются беспилотником для вертикальных взлета и посадки.

F-Eye UAV Technology

FY-36 выполнил уже 15 тестовых полетов. Как сообщает издание South China Morning Post, в ходе одного из них аппарат провел в воздухе 12 часов.

В будущем F-Eye UAV Technology рассчитывает сделать более крупную версию беспилотника, которая сможет нести более тяжелый груз.



