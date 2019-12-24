Морская вода заменит в аккумуляторах тяжёлые металлы

Используя три новых и различных запатентованных материала, которые ранее никогда не объединялись для аккумуляторов, учёные IBM Research смогли найти химические элементы, извлекать которые можно из морской воды.

Технология семантического обогащения позволила из материалов, которые не называют специалисты, с помощью искусственного интеллекта и методов машинного обучения получит оптимальный состав электролита. Это, по задумке авторов проекта, даст возможность отказаться от никеля и кобальта.

Заявлено, что открытие сможет снизить стоимость аккумуляторных батарей, увеличит скорость заряда (на 80% за 5 минут) и плотность хранения энергии, а также повысит мощность и снизит риск воспламенения. Получившаяся батарея имеет плотность хранения энергии по отношению к объему 800 Вт?ч на литр, удельная мощность — 10 000 Вт на литр.

Новые технологии могут помочь в создании недорогих и ёмких батарей, которые позволят наладить массовое производство не только электрических автомобилей, но и электрических самолётов. При этом сроки появления серийных аккумуляторов на основе новой технологии пока не названы.



