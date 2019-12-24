Найден новый класс экзопланет — супер-пуфы

Найден новый класс экзопланет — супер-пуфы

С помощью космического телескопа Хаббл ученые обнаружили странную особенность у трех планет, расположенных в системе Kepler 51 на расстоянии около 2400 световых лет от Земли. Определив массу и размер этих миров, исследователи выяснили, что их плотность сопоставима с плотностью сахарной ваты. Планеты выглядят массивными и громоздкими, как Юпитер, но в реальности они намного, намного легче нашего газового гиганта. Примерно раз в сто. Поэтому новый класс экзопланет получил название супер-пуфы (super-puffs).

Почему столь странные объекты существует и что происходит с их атмосферой — загадка. Поэтому для исследователей планеты системы Kepler 51, которой всего 500 миллионов лет, являются первоочередными объектами изучения.

Ученые искали доказательства присутствия на супер-пуфах такого компонента, как вода (особенно в атмосфере Kepler 51 b и Kepler 51 d). Большинство экзопланет, в том числе рассматриваемые супер-пуфы, изучаются с помощью метода, называемого транзитной фотометрией: астрономы изучают спектр излучаемого звездой света, когда экзопланета проходит перед ней. Изменение спектра во время транзита может многое рассказать о размерах и составе экзопланеты.

Найден новый класс экзопланет — супер-пуфы

NASA/ESA

Исследователи предположили, что «пушистость» планетам придают легкие газы (например, водород и гелий). В атмосфере также присутствует метан, создающий дымку, затрудняющую изучение планет с помощью мощных телескопов. Подобное явление наблюдается на Титане — спутнике Сатурна, сквозь дымку в атмосфере которого ничего не видно.

«Они очень странные, — говорит аспирантка университета Колорадо в Боулдере Джессика Либби-Робертс. — Это заставило нас изо всех сил пытаться придумать, что там может происходить. Мы ожидали найти воду, но не обнаружили ни молекулы».


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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