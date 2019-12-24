Украинские полярники написали раздел для "Энциклопедии мировых биомов"

Иван Парникоза и Ирина Козерецкая написали статью о сухопутных экосистемах Антарктиды.

Украинские полярники написали раздел для "Энциклопедии мировых биомов"
Фото: ukrinform

Украинские полярники написали раздел о сухопутных экосистемах Антарктиды для "Энциклопедии мировых биомов". Об этом сообщил пресс-центр Министерства образования.

Речь идет про статью "Антарктические наземные биомы: самые бедные, самые экстремальные и самые чувствительные на планете" ученых Национального антарктического научного центра МОН, Ивана Парникозы и Ирины Козерецкой. Энциклопедия 3-томник на 2600 страниц выйдет в июне 2020 года.

"Раздел о каждом из биомов писали наиболее известные специалисты, чьи исследования являются неоспоримо авторитетными. Мы гордимся, что со всей мировой научной общественности именно ученым НАНЦ издатели доверили описание Антарктических сухопутных биомов. Именно их статья в дальнейшем будет первоисточником информации, из которого начинать свои поиски полярные экологи из любой страны. И это является лучшим признанием того, что наша наука не "пасет задних", а на равных участвует в глобальном процессе познания природы нашей планеты", - отметил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

"Энциклопедию мировых биомов" подготовило всемирно известное научное издательство "Elsevier".

Биомы - это экосистемы высшего ранга, которые представляют собой одновременно и целый класс ландшафтов, и целый устойчивый набор функциональных связей между животными и растениями. Примерами биомов являются, тропический лес, тайга, тундра или коралловые рифы.

Напомним, в ноябре 2019 Кабмин выделил 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса для нужд украинских полярников. Ожидалось, что соглашение на приобретение судна заключат до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан.

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