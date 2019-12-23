Почему корабль Boeing не долетел до МКС и насколько это плохо

В свой первый же визит на орбиту пилотируемый космический корабль Boeing CST-100 Starliner не смог выполнить программу полета. Однако испытание получилось едва ли не более важным, чем планировалось.

В пятницу, 20 декабря, через 31 минуту после старта место того, чтобы выйти на опорную орбиту, «Старлайнер» оказался на баллистической траектории. Это означало, что при ее сохранении он начнет возвращаться на Землю через пару десятков минут. Хотя по плану он должен был после отделения от ракеты-носителя Atlas V на высоте около 160 километров с помощью собственных двигателей провести коррекцию.

Когда центр управления полетами (ЦУП) получил данные телеметрии, оказалось, что космический корабль в ближайшее время войдет обратно в плотные слои земной атмосферы: перигей его траектории составлял около 60 километров. Единственным вариантом это исправить было более продолжительное включение двигателей «Старлайнера», что привело к перерасходу топлива.

До выяснения всех обстоятельств происшествия корабль оставили на стабильной орбите. Проблема заключалась в том, что пока не было связи с ЦУП, бортовые компьютеры оперировали неверными данными. Сбой произошел в специальном таймере, отсчитывающем время миссии (MET — mission elapsed timer): он ошибся на 11 часов. «Старлайнер» посчитал, что запуск двигателя для выхода на плановую орбиту уже произошел, поэтому повторно его включать нет необходимости.

Из-за особенностей траектории с мыса Канаверал при полете к МКС на ней есть участок, когда связь между кораблем и Землей прерывается, а затем некоторое время сильно ограничена и у ЦУП нет возможности отправить команды на космический аппарат. Окно радиомолчания небольшое, всего семь минут и в обычных условиях не доставляет неприятностей. Более того, если бы на борту присутствовал экипаж, ошибку заметили бы сразу же и оперативно ее исправили.

Можно с уверенностью сказать, что никакой угрозы жизням людей в пилотируемом полете данная ситуация не несет. Для анализа обстановки и принятия решения у экипажа было бы несколько минут, а не секунд. К сожалению, в этой миссии от стыковки с МКС пришлось отказаться. Для выполнения всех маневров в баках корабля топлива оставалось впритык, так что было принято решение сократить полет с восьми до трех дней.

В воскресенье, 22 декабря капсула «Старлайнера» вернулась в атмосферу и впервые в истории совершила парашютную посадку на сушу в США . До этого все аналогичные программы приводнялись, а «Спейс Шаттл» садились, как самолеты. За время полета команда миссии выполнила расширенную программу тестов и получила намного больше данных, чем планировалось. В некотором роде, ошибка MET была даже удачной. Возникшая ситуация помогла проверить все системы в экстренной ситуации, в первую очередь, наземный персонал.

Ракета-носитель Atlas V отличается невероятной надежностью и в этот раз также не подвела — первоначальная информация, что дело могло быть в верхней ступени не подтвердилась. Примечательно, что для нее это также был тестовый полет — до этого, «Атлас 5» не использовал разгонный блок «Центавр» в двухдвигательной компоновке. В данном случае кораблю был необходим дополнительный импульс с точки зрения безопасности: так получалась траектория, на которой отмена запуска системой аварийного спасения (САС) всегда оптимальная для пилотируемой миссии.

Пока неясно, как возникшие у CST-100 Starliner неполадки повлияют на всю программу пилотируемых полетов к МКС на космических кораблях, разработанных частными компаниями (Commercial Crew Program). У главного конкурента Boeing в рамках данного проекта — SpaceX — также не все прошло гладко весной 2019 года. Капсула Dragon 2 успешно добралась до МКС и затем приводнилась в Атлантическом океане. Однако во время послеполетных проверок корабль взорвался и это задержало пилотируемые полеты «Драконов» на семь месяцев (до февраля 2020).

«Старлайнер» отработал отлично во всем, что касается безопасности экипажа, поэтому он точно полетит в следующем году, но когда точно — неизвестно. После катастроф «Шаттлов», NASA очень щепетильно относится к любым, даже самым небольшим недочетам в пилотируемых программах. Возможно, в ближайшее время появится новая информация, но официально сроки следующего полета не сдвинулись — абстрактная «первая половина 2020 года». Новая космическая гонка обостряется: кто будет первым, SpaceX или Boeing? Частная контора эксцентричного миллиардера или промышленная корпорация с вековой историей и колоссальным опытом в разработке космической техники?



