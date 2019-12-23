Boeing Starliner приземлился в пустыне после неудачной миссии к МКС

Первый тестовый полёт космического корабля Boeing CST-100 Starliner к МКС потерпел неудачу: аппарат не вышел на расчётную орбиту (по этому случаю Илон Маск даже выразил сочувствие). Теперь Starliner благополучно приземлился в пустыне Нью-штата Мексико, досрочно завершив дебютный полёт в космос. Капсула, создаваемая для доставки на орбиту людей, должна была провести на орбите около недели и пройти стыковку с Международной космической станцией. Но проблема с программным обеспечением во время запуска помешала Starliner добраться до станции, и «Боингу» пришлось вернуть корабль домой через два дня после старта.

NASA/Aubrey Gemignani

Несмотря на проблемы во время полёта, сама посадка Starliner, как сообщается, прошла безупречно. Капсула ушла с орбиты в 7:23 утра по восточному времени США в воскресенье и вошла в плотные слои атмосферы. Выдержав температурную нагрузку в 1600 градусов по Цельсию, машина развернула три основных парашюта, чтобы осторожно опуститься в районе полигона Уайт Сендс (White Sands Missile Range) в штате Нью-Мексико.

Демонстрация успешного приземления — также важная задача для короткой, но критически важной миссии Starliner: она показывает, что космический корабль может безопасно вернуться из космоса. Это ключ к будущему, когда Starliner начнёт заниматься доставкой людей. Boeing разработала Starliner в рамках программы коммерческих экипажей NASA, целью которой является использование кораблей частного американского производства для доставки космонавтов к Международной космической станции и обратно.

Эта первая миссия Starliner предназначалась для проверки всех систем транспортника до того, как сажать в него людей. Но из-за сбоя во время запуска не удалось продемонстрировать ещё один ключевой аспект Starliner: стыковку с МКС. Корабль предназначен для автоматического приближения к космической станции и самостоятельного подключения к стыковочному шлюзу. Однако это осуществить не удалось, и теперь неясно, придётся ли Boeing осуществлять ещё один тестовый беспилотный запуск Starliner. Возможно, люди полетят и без ещё одной проверочной миссии. «Как Boeing, так и SpaceX предложили осуществить тестовый полёт без экипажа, который продемонстрировал бы стыковку, поэтому я бы не сказал, что это обязательное требование, — заявил заместитель менеджера программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич (Steve Stich) на пресс-конференции после запуска. — Это то, что приятно иметь в активе. Но я бы не сказал, что это безусловное требование для запуска корабля с экипажем».

NASA/Aubrey Gemignani

Тем не менее, очень важно, что Boeing смогла вернуть Starliner после неудачи, поскольку в будущем это может стать вопросом жизни или смерти. В выходе на неверную орбиту виноваты сбои в работе таймера. Сразу после запуска в космос Starliner должен был выполнить необходимый прогрев двигателя, после чего отправиться на встречу с космической станцией. Но внутренние часы корабля показывали другое время, что не дало двигателям вовремя разогреться.

Boeing решила, что лучше всего вернуть Starliner на землю. Существовало некоторое беспокойство относительно посадки капсулы, потому что предыдущая проверка не прошла гладко: развернулись лишь два из трёх основных парашютов, так как один из них не был правильно прикреплён. Хотя капсула благополучно приземлилась, было опасение, что подобный сбой может повториться.

Теперь, когда Starliner возвращён, капсула может быть отремонтирована и использована в будущих миссиях. Boeing говорит, что каждый корабль Starliner при необходимости может быть использован до 10 раз благодаря тому, что он создан с прицелом на посадку на твёрдую почву, а не в океане, где солёная вода может нанести заметный вред.



