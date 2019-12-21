Удивительный снимок покрытого льдом кратера на Марсе

Удивительный снимок покрытого льдом кратера на Марсе

Европейское космическое агентство опубликовало фотографию кратера на Марсе, сделанную орбитальным зондом Trace Gas Orbiter. Указывается, что на снимке запечатлен кратер шириной примерно семь километров, находящийся в северных широтах Красной планеты.

Удивительный снимок покрытого льдом кратера на Марсе

Источник изображения: ESA/Roscosmos/CaSSIS, CC BY-SA 3.0 IGO

Фотография была сделана 26 октября, ранним утром. Солнечный свет падает на залежи льда в кратере, отчего тот выглядит очень ярко. Как можно увидеть, лед покрывает дно кратера, его стенки, а также — частично — окружающую его территорию.

Аппарат Trace Gas Orbiter был создан ESA в рамках программы «ЭкзоМарс»; при этом два из четырех инструментов зонда были разработаны роSSийскими специалистами. Запущен Trace Gas Orbiter был в марте 2016 года, а на марсианскую орбиту прибыл в октябре того же года. Аппарат предназначается для исследования малых газовых составляющих в атмосфере Красной планеты; его научная миссия стартовала в апреле 2018-го.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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