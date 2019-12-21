Секретная команда разработчиков Apple создаёт спутниковые технологии

По сообщениям сетевых источников, Apple реализует секретный проект, в рамках которого ведётся разработка спутниковых технологий, позволяющих сформировать новые каналы передачи данных. Над реализацией проекта, который должен дать первые результаты в течение пяти лет, работает не более 12 инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей.

Источник говорит о том, что в настоящее время проект находится на начальном этапе, поэтому в дальнейшем Apple может отказаться от воплощения его в жизнь. Несмотря на это, генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) проявил интерес к данному проекту и даже назвал его одним из приоритетных.

Неизвестно, намерена ли Apple заняться дорогостоящей разработкой собственных спутников или же компания планирует использовать наземное оборудование, которое сможет принимать сигналы от уже находящихся в космосе аппаратов и передавать их на мобильные устройства пользователей. Представители Apple пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Стоит отметить, что за последние месяцы Apple наняла несколько специалистов по разработке программного и аппаратного обеспечения, принимая на работу инженеров с опытом создания компонентов для коммуникационного оборудования. Команду разработчиков возглавили Майкл Трела (Michael Trela) и Джон Фенвик (John Fenwick), которые раньше работали в аэрокосмической отрасли и являлись сотрудниками компании Skybox Imaging до того, как в 2014 году она стала частью Google .

Работа над спутниковыми технологиями является одним из «специальных проектов». Таким термином в компании принято называть инициативы, в рамках которых разрабатываются новые категории продуктов. Согласно имеющимся данным, в 2019 финансовом году Apple потратила на исследования и разработку $16 млрд, что на 14 % больше по сравнению с тратами за предыдущий аналогичный период.



