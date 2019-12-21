Первый тестовый полёт Boeing Starliner оказался провальным

Первый тестовый полёт Boeing Starliner оказался провальным

Первый тестовый полёт космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции ??(МКС) потерпел неудачу. Космическому аппарату не удастся произвести стыковку с МКС, как было запланировано, так как он не вышел на расчётную орбиту.

Запуск Starliner был осуществлён с помощью ракеты Atlas V 20 декабря в 14:36 по Москве со стартового комплекса SLC-41 базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Через 15 минут после старта корабль Starliner отделился от ракеты и должен был включить двигатели для обеспечения сближения с Международной космической станцией (МКС), но что-то пошло не так.

Первый тестовый полёт Boeing Starliner оказался провальным

По предварительной оценке директора NASA Джима Брайденстайна, озвученной на пресс-конференции, нештатная ситуация произошла из-за сбоя в системе синхронизации. Как полагает чиновник, если бы на борту Starliner находились астронавты, а не манекен Рози-ракетчица (Rosie the Rocketeer), то ситуацию можно было бы оперативно исправить. Но какое-то время корабль находился вне зоны связи, перемещаясь между двумя спутниками, а когда у центра управления полётом появилась возможность передать команду на изменение траектории полёта, было уже поздно. К тому же корабль израсходовал слишком много топлива. Поэтому выполнять манёвр по сближению с МКС не стали, так как это поставило бы под угрозу реализацию плана по возврату корабля на Землю.

Starliner должен был пристыковаться к космической станции в субботу и остаться на неделю. В настоящее время специалисты NASA и Boeing работают над тем, чтобы вернуть космический корабль на Землю и совершить его посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщили представители NASA и Boeing на пресс-конференции.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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