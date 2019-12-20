В Швейцарии вывели из эксплуатации первую из пяти АЭС

Демонтаж атомной электростанции в Мюлеберге начнется 6 января.

В Швейцарии вывели из эксплуатации первую из пяти АЭС
АЭС "Мюлеберг" в Швейцарии
Фото: wikipedia.org

В Швейцарии в пятницу, 20 декабря, выведена из эксплуатации атомная электростанция в Мюлеберге - первая из пяти АЭС в стране, подлежащих закрытию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эта электростанция находится в 115 километрах к юго-западу от немецкого города Вайль-на-Рейне близ границы с Германией.

Церемония отключения станции транслировалась в прямом телеэфире: один из сотрудников нажатием кнопки задвинул между топливными элементами управляющие стержни, что незамедлительно остановило цепную реакцию. После этого в реакторе быстро снизились давление и температура.

Демонтаж АЭС начнется 6 января, а полностью работы рассчитывают завершить в 2034 году. Компания-оператор BKW пришла к выводу, что дальнейшая эксплуатация этой АЭС после 47 лет работы нерентабельна из-за назревшего ремонта.

Напомним, после атомной катастрофы на японской АЭС "Фукусима-1", Швейцария решила больше не строить новых атомных электростанций. В то же время старым АЭС разрешено продолжать работу при соблюдении строгих мер безопасности.

Теперь в Швейцарии осталось четыре атомных реактора - Бецнау 1 и 2, построенные соответственно в 1969 и 1971 годах, Гёсген (1979) и Ляйбштадт (1984). АЭС в Бецнау является одной из самых старых в мире, которые все еще находятся в эксплуатации.

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