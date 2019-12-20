Физики приблизились к решению задачи о трех телах

Задача состоит в вычислении элементов движения тел, находящихся в гравитационном взаимодействии друг с другом. При этом тела имеют сопоставимую массу и вращаются вокруг общего центра масс. а не вокруг друг-друга, как Солнце, Земля и Луна. В результате центр масс все время перемещается, что не добавляет системе предсказуемости. В ней начинается хаос, последствия которого очень сложно предсказывать математическими методами.

В реальной астрономии наших дней тройные системы звезд или черных дыр встречаются довольно часто, поэтому возможность вычисления их движения принесла бы ощутимую пользу по крайней мере астрономам.

Ученые попытались смоделировать движение элементов системы при помощи современной вычислительной техники. Они ограничили параметры движения входящих в систему небесных тел теми, что чаще всего наблюдаются в реальности, и провели математическое моделирование того, что получится.

Выяснилось, что одно из трех тел неизбежно будет выброшено гравитацией соседей в космос. Само по себе это не открытие, ученые знали это, по крайней мере, с середины XIX века. Но авторам исследования удалось существенно уточнить время этого события и его основные параметры: скорость и направление.

Это не является точным решением задачи о трех телах и, по?прежнему, не факт, что такое решение есть. Но, для астрономов и это может оказаться существенным подспорьем.

Ознакомиться с деталями можно в статье. опубликованной в Nature.



