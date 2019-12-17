Очистка океана от пластика приносит первые плоды

В 2013 году стартап The Ocean Cleanup под руководством Бояна Слата представил общественности U-образное устройство, предназначенное для пассивного сбора пластика в океанических водах. Эта система была предназначена в первую очередь для постепенной расчистки Большого мусорного пятна в Тихом океане — настоящего острова, состоящего из плавающих отходов. Кроме того, устройство должно было улавливать небольшие частицы пластика, которыми в изобилии загрязнены воды Мирового океана.

Первоначальная конструкция обладала рядом недостатков, из-за которых часть мусора попадала обратно в океан. Однако теперь команда уверяет, что наконец нашла способ сделать устройство герметичным. Впервые система показала себя в деле, добыв целую гору покрытого водорослями мусора. «Судя по всему, он плавал в воде десятилетиями», предполагает Слат.

Это далеко не первый стартап, который берется за очистку океана — но один из немногих, кому удалось достичь реальных результатов. Основные проблемы, возникающие на пути борцов за экологию, всегда одни и те же: дороговизна разработки, непостоянная среда, воздействие множества факторов и, как следствие, быстрый износ оборудования.

Чтобы система окупила себя, недостаточно просто запустить ее в океан. В настоящее время команда разрабатывает бизнес-план, позволяющий перерабатывать накопленный пластик и превращать его в какие-либо полезные изделия. Однако Слат отметил, что 100% прибыли с продаж этих изделий вновь пойдет на финансирование кампании по очистке, так что в конечном итоге стартап будет поддерживать сам себя.

Конечная цель — максимально очистить воды Мирового океана от мусора и создать продукт, полностью изготовленный из переработанных отходов (в пробных образцах всего 1% выловленного пластика). Это непростая задача, ведь с годами даже этот мусор начинает разлагаться, что делает его переработку все менее релевантной. Получится ли у The Ocean Cleanup осуществить свои амбициозные замыслы — покажет лишь время.



