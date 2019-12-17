В Тихом океане обнаружены огромные кратеры

Американские специалисты обнаружили обширные следы подводных испытаний ядерного оружия, проводимых США с 1946 по 1958 годы и создали цифровую карту океанского дна с разрешением один метр на пиксель. Учёным удалось обнаружить, что в результате операции Crossroads, когда в 1946 году на глубине 27 метров была взорвана бомба Baker мощностью 23 килотонны, на дне океана образовался кратер глубиной восемь и диаметром 700 метров.

В результате взрыва в 1954 году 15-мегатонной бомбы Castle Bravo, считающейся самой мощной среди всех когда-либо испытанных США , образовался кратер глубиной около 30 и диаметром 1400 метров. От взрыва серьёзно пострадал экипаж японской рыболовецкой шхуны, находившийся в 170 километрах. Впоследствии выяснилось, что прогнозировавшийся размер зоны поражения на деле оказался в восемь раз больше и радиационному поражению подверглись до сотни японских рыбацких шхун.

В общей сложности на атоллах Бикини и Эниветок американцы провели 67 ядерных испытаний. В 1968 году власти США заявили, что атолл безопасен для жизни и островитяне могут вернуться на него — часть из них так и сделала, несмотря на то, что около 840 жителей умерли от раковых и других заболеваний, вызванных ядерными испытаниями. Даже в настоящее время уровень гамма-излучения намного превышает безопасный: годовая доза излучения равна 648 миллибэр при норме в 100 миллибэр в год.



