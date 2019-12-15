Фото дня: магнитная сущность спиральной галактики

Фото дня: магнитная сущность спиральной галактики

Исследователи проекта SOFIA говорят о том, что магнитные поля играют важнейшую роль в формировании спиральных галактик.

SOFIA, или Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, — это совместная инициатива Германского центра авиации и космонавтики (DLR) и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стратосферная обсерватория ИК-астрономии SOFIA работает на борту самолёта «Боинг-747». При его подъёме на высоту около 13 километров качество получаемых фотографий становится сопоставимым с качеством снимков, формируемых космическими обсерваториями.

На представленной фотографии запечатлена спиральная галактика NGC 1068, или M77. Она располагается в созвездии Кита на расстоянии приблизительно 47 млн световых лет от нас. Галактика была открыта французским астрономом Пьером Мешеном ещё в 1780 году.

Учёные говорят, что магнитные поля, невидимые для человеческого глаза, могут оказывать серьёзное влияние на эволюцию галактик. К примеру, на опубликованном снимке видно, что их структура в случае NGC 1068 совпадает с формой спиральных рукавов, заполненных молодыми звёздами.

Фото дня: магнитная сущность спиральной галактики

Проведённые наблюдения в целом подтверждают так называемую теорию волн плотности, объясняющую характерную структуру спиральных галактик. Её суть заключается в существовании долгоживущих квазистационарных волн плотности, представляющих собой участки диска галактики, обладающие повышенной плотностью.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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