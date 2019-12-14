Audi тестирует два экзоскелета

Примерно 60 сотрудников завода Audi в Ингольштадте помогают компании тстировать экзоскелеты компаний Ottobock и Skelex — в покрасочном и сборочном цехах и в цехе по изготовлению инструментов.

Audi

Оба экзоскелета — Paexo (от Ottobock) и Skelex 360 (от Skelex) — это механические экзоскелеты, которые носятся на плечах подобно рюкзаку и держатся с помощью ремня в районе таза. Они должны помогать при работе, выполняемой руками над головой.

Как указывается, это не первые тесты экзоскелетов Audi: компания отметила, что получила «перспективные результаты» от прошлых проектов. Некоторые другие автопроизводители также заинтересованы в идее внедрения экзоскелетов для помощи сотрудникам заводов, в частности компании Ford и Hyundai.



