Audi тестирует два экзоскелета

Примерно 60 сотрудников завода Audi в Ингольштадте помогают компании тстировать экзоскелеты компаний Ottobock и Skelex — в покрасочном и сборочном цехах и в цехе по изготовлению инструментов.

Audi тестирует два экзоскелета

Audi

Оба экзоскелета — Paexo (от Ottobock) и Skelex 360 (от Skelex) — это механические экзоскелеты, которые носятся на плечах подобно рюкзаку и держатся с помощью ремня в районе таза. Они должны помогать при работе, выполняемой руками над головой.

Как указывается, это не первые тесты экзоскелетов Audi: компания отметила, что получила «перспективные результаты» от прошлых проектов. Некоторые другие автопроизводители также заинтересованы в идее внедрения экзоскелетов для помощи сотрудникам заводов, в частности компании Ford и Hyundai.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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