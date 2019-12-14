Зонд ESA заснял спутник Марса

Орбитальный зонд ESA — Mars Express — заснял спутник Марса Фобос, когда тот проходил на расстоянии примерно в 2 400 километров от аппарата 17 ноября. Из снимков, сделанных зондом, ESA составило ролик, демонстрирующий Фобос под различными углами; в целом видео, как указывается, было составлено из 41 снимка.

European Space Agency, ESA / YouTube

Видео позволяет разглядеть различные детали на поверхности Фобоса, в том числе ряд ударных кратеров (среди них — и Стикни, крупнейший кратер на Фобосе, составляющий в диаметре девять километров). Ролик демонстрирует вращение Фобоса; можно заметить также, что его поверхность медленно светлеет, после чего начинает снова темнеть; как указывает ESA, небольшое движение объекта вверх-вниз, демонстрируемое в ролике, вызвано колебаниями зонда.

Аппарат Mars Express был запущен в далеком 2003 году. Миссия зонда не раз продлевалась; самое недавнее продление, в ноябре 2018 года, должно закончиться в конце 2020-го, после чего, как ожидается, миссию Mars Express продлят вновь — до 2022 года.



