Откуда в океане мертвые зоны и чем они опасны для нас с вами

В новом исследовании ученые предупреждают, что наши оценки «мертвых зон» Мирового океана могут быть крайне заниженными из-за вводящей в заблуждение биологической обратной связи в форме «темного» углерода. Анаэробные организмы, живущие в таких зонах, все еще могут переваривать темный углерод без помощи солнечного света. Поскольку они потребляют углерод в качестве топлива даже в отсутствие солнечного света, меняют наше понимание того, где находятся мертвые зоны, а также знания об общем количестве углерода в океане.

Аравийское море — рекордсмен по размеру мертвой зоны: на территории, превышающей по площади штат Флорида, полностью отсутствует кислород. Загрязнение океана отходами жизнедеятельности человека приводит к появлению в воде новых химических компонентов. Флора и фауна не успевают адаптироваться к таким условиям и вымирают, а выживать получается лишь у анаэробных бактерий (то есть тех, которым для жизни не нужен кислород). Еще одни рекордсмены по части живучести — это микроскопические водоросли. Их так много, и они так быстро приспосабливаются к новой среде, что стали отличными индикаторами. Взглянув на состав водорослей, ученые могут довольно точно сказать о том, чем загрязнена вода в данном регионе.

Именно водоросли и стали причиной постоянного расширения мертвых зон. Они потребляют кислород, а поскольку зараженный водорослями водоем сам собой не очистится, их становится все больше. Больше водорослей = шире мертвая зона. Изучать такие зоны непросто, однако недавно ученые столкнулись с одним удивительным обстоятельством.

Выяснилось, что в мертвых зонах встречаются анаэробные бактерии, которые могут переваривать углерод без энергии солнечного света. Таким образом они невольно создают углеродный след, который напоминает продукты жизнедеятельности обычных фотосинтетиков. Иными словами, они маскируют реальные размеры мертвых зон для химических детекторов, что искажает наше восприятие действительности.

Насколько безжизненными являются мертвые зоны на самом деле? Ну, жизнь там все-таки есть. Даже некоторые рыбы учатся приспосабливаться к обитанию в воде с предельно низким содержанием кислорода, ведь там нет конкурентов и потенциальных хищников. Но если смотреть глобально, то расширение мертвых зон приводит к заметному сокращению числа обитателей океана, так что ученые обеспокоены ни на шутку.

Сегодня науке известно примерно 700 мертвых зон, однако все вместе они составляют меньше 1% от общей площади океана. Но теперь, когда мы знаем, что некоторые факторы маскируют от нас подлинное положение дел, ситуация может измениться — не исключено, что на самом деле человечество недооценивает угрозу.



