NASA выбрало место для забора грунта на астероиде Бенну

Как мы писали недавно, в случае с каждым из четырех отобранных мест для забора грунта с астероида Бенну NASA нашло определенные недостатки, что, впрочем, не отменяло того, что агентство должно было выбрать одно, наиболее подходящее. И это наконец произошло — NASA выбрало область под названием «Соловей» в качестве основной (в качестве же резервного было выбрано место «Скопа»).

NASA выбрало место для забора грунта на астероиде Бенну

NASA/Goddard/University of Arizona

Как уже указывалось, в области «Соловей» содержится много мелкозернистого вещества, удобного для сбора; недостаток же данного места — то, что оно находится рядом с северным полярным регионом и получает мало солнечного света, что может затруднить навигацию станции.

В скором времени OSIRIS-REx должен будет провести тестовые процедуры по снижению и отбору реголита; операция же по забору грунта должна быть проведена в начале июля следующего года. Ожидается, что к Земле собранный грунт аппарат доставит в сентябре 2023 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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