«Хаббл» получил потрясающий снимок галактики в более чем 130 млн световых лет

На новом изображении, полученном космическим телескопом «Хаббл», видна галактика NGC 5468, располагающаяся от нас более чем в 130 миллионах световых лет. В данной галактике ученые смогли пронаблюдать ряд сверхновых звезд — явлений, в ходе которых яркость звезды резко увеличивается, а потом относительно медленно затухает.

«Хаббл» получил потрясающий снимок галактики в более чем 130 млн световых лет

ESA/Hubble & NASA, W. Li et al.

При одном типе сверхновых массивная звезда истощает топливо в конце своего жизненного цикла, резко сжимается и взрывается. При другом — в двойной системе плотный белый карлик, массой примерно с солнечную, сливается со звездой-компаньоном, в результате чего происходит мощный взрыв.

Как пишет ESA, в последние 20 лет в NGC 5468 астрономам удалось увидеть сверхновые обоих типов — SN 1999cp, SN 2002cr, SN2002ed, SN2005P и SN2018dfg.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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